В оккупированном россиянами Бердянске прогремели мощные взрывы
Взрывы были слышны по всему Бердянску, а местный мэр отметил, что это происходило почти во всех районах, и что накануне также были взрывы.
Будет наш ответ каждому российскому убийце: Зеленский отреагировал на сбитие трех вражеских Су-34
Пусть каждый российский летчик точно знает, что будет наш ответ каждому российскому убийце, подчеркнул Зеленский.
В Казахстане мужчина напал на водителя автобуса во время рейса: в результате ДТП погибли три человека
В Казахстане мужчина напал на женщину-водителя автобуса, в результате чего она въехала в остановку и столкнулась с автомобилями, в результате чего три человека погибли и четверо получили ранения. Нападавший арестован и находится под следствием.
Смена режима и распад рф: Скибицкий рассказал о самых больших страхах кремля
Вадим Скибицкий из украинского ГУР заявил, что главные страхи россиян - это смена режима в Москве и распад страны на фоне контролируемого полицейского государства. По неофициальным данным, только 40% поддерживают действия Кремля.
Украина и Польша согласовали план действий для разблокирования границы: что известно
Заместители министров инфраструктуры Украины и Польши согласовали общие позиции по разблокированию перегруженной границы, а также запланировали дальнейшие переговоры с протестующими. Они работают над решениями для облегчения трансграничного движения без изменения действующего транспортного соглашения.
Безопасная новогодняя елка: в МВД напомнили правила
Министерство внутренних дел Украины призвало граждан соблюдать правила безопасности при установке новогодних елок, в частности, использовать устойчивую основу, избегать настоящих свечей и присматривать за детьми, когда те возле елок.
Силы обороны получили все 10 000 FPV-дронов из Операции "Єдність", на которую донатил Favbet
Сбор средств в рамках Операции "Єдність" стартовал в августе. Его организовали UNITED24 вместе с Фондом "Повернись живим" и monobank. Один из крупнейших корпоративных донатов внесла компания Favbet – 10 млн грн.
В Эстонии не будут помогать Киеву с мобилизацией украинцев на своей территории
Правительство Эстонии не будет заставлять проживающих на территории страны украинских мужчин возвращаться в Украину для службы в ВСУ.
Глава МИД Польши заявил о подготовке визита Туска в Украину
Предстоящий визит премьер-министра Польши Туска в Украину имеет целью усилить военную производственную поддержку украинских вооруженных сил, заявил министр иностранных дел Польши Сикорский.
Зенитные установки Gepard, БПЛА и боеприпасы: Германия объявила о новом пакете военной помощи Украине
Германия направила Украине новый пакет военной помощи, включающий три зенитных комплекса "Гепард", 30 240 боеприпасов, беспилотные летательные аппараты и транспортные средства для усиления возможностей Украины в сфере безопасности.