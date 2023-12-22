В оккупированном россиянами Бердянске прогремели мощные взрывы

В Бердянске мощные взрывы. Об этом сообщил городской голова Мелитополя Иван Федоров, передает УНН.

В Бердянске снова шумно. Взрывы слышат почти все микрорайоны. - сообщил Федоров.

Дополнительно

Накануне в оккупированном Бердянске также раздавались взрывы. Об этом сообщали местные Telegram-каналы. И отмечали, что оккупанты прятались в укрытиях.

В Мелитополе коммунальщикам приказали сверить списки жителей и найти пустующее жилье