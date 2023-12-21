В Мелитополе коммунальщикам приказали сверить списки жителей и найти пустующее жилье

Во временно оккупированном Мелитополе сотрудники коммунальных предприятий осуществляют обходы квартир, чтобы выяснить кто в каких квартирах проживает. Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров, передает УНН.

рашисты не могут понять, откуда у наших людей силы на сопротивление и хотят точно знать, кто чем дышит и как живет. В Мелитополе проверяют документы и расспрашивают о соседях, не только силовики, но и коммунальщики, которым приказали сверить списки жильцов и найти пустующее жилье - написал Иван Федоров.

Детали

Также он уточнил, что подобные действия оккупанты проводят по всему Мелитопольскому району, где по селам военные и коллаборационисты из числа местных проводят подворовые обходы и обзвоны по телефону. Людей расспрашивают о месте работы и доходах.

Напомним,

В Мелитополе российские военные задержали троих несовершеннолетних, которых обвинили в совершении диверсии. Пропагандисты утверждают, что они организовывали нападения и выслеживали коллаборационистов.

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