Оккупанты на Херсонщине врываются ночью в дома жителей с проукраинской позицией и арестовывают их - ГУР
Российские силовики усиливают репрессии на оккупированной Херсонщине, врываясь ночью в дома и арестовывая жителей с проукраинскими взглядами, сообщает главное управление разведки министерства обороны Украины.
Украина и США договорились о сотрудничестве в сфере ядерной и радиационной безопасности
Украина и США подписали Меморандум о сотрудничестве с целью повышения ядерной и радиационной безопасности. Документ предусматривает совместные проекты по оценке безопасности, аварийного реагирования и обмена опытом в сфере регулирования.
Конгресс США ушел на каникулы, оставив вопрос помощи Украине и границы до января
Каникулы в Конгрессе США оставляют нерешенными такие вопросы, как помощь Украине и безопасность границ, что делает январь непростым.
Скорсезе получит награду за жизненные достижения на Берлинском кинофестивале
Мартин Скорсезе получит награду за жизненные достижения - Почетного Золотого медведя - на Берлинском международном кинофестивале в феврале. 81-летнего режиссера отмечают за его личный и одновременно универсальный кинематографический артистизм.
Финляндия отправит Украине 21 пакет военной помощи на 106 млн евро
Финляндия решила направить Украине 21-й пакет военной помощи на сумму 106 миллионов евро, содержание которого не разглашается из соображений безопасности.
Авдеевский коксохим под контролем Украины - Штупун
Украинские войска удерживают контроль над Авдеевским коксохимическим заводом на фоне 14 отбитых атак в этом районе.
Машина разминирования Armtrac 400 подорвалась на мощной мине в Харьковской области
Машина разминирования Armtrac 400 подорвалась на мине в Харьковской области во время разминирования линии электропередачи; регион остается очень минно-опасным.
Более 3 миллиардов гривен: в Минэкономики подсчитали доход от малой приватизации в 2023 году
Приватизация в Украине через Prozorro. Продажи в 2023 году принесла почти 3,3 миллиарда гривен, было продано 914 объектов, из них 350 объектов государственной собственности. Привлеченные средства пополняют государственный и местные бюджеты и направлены на привлечение инвестиций.
Накануне праздников украинскую границу пересекают до 90-100 тысяч человек в день - пограничники
Ежедневно украинскую границу пересекают примерно 90-100 тысяч человек, причем трафик равномерно распределяется между въездом и выездом, а более 50% приходится на польскую границу. Очереди на границе выросли из-за увеличения количества пересечений, особенно на основных пунктах пропуска.
Орбан рассказал, как произошла встреча с Зеленским в Аргентине: вспомнил о "ветре"
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан вспомнил о короткой встрече с президентом Украины Зеленским в Аргентине.