Оккупанты на Херсонщине врываются ночью в дома жителей с проукраинской позицией и арестовывают их - ГУР

Российские захватчики усилили репрессии против гражданских в оккупированных районах Херсонской области, проводят дерзкие и жестокие обыски, сообщило главное управление разведки МО Украины, пишет УНН.

Детали

Как информирует разведка, в рамках усиления репрессий против гражданских на оккупированной Херсонщине захватчики проводят дерзкие и жестокие обыски.

Оккупанты врываются в помещения ночью и ищут доказательства проукраинской позиции владельцев, переворачивая все с ног на голову. Грубые меры давления не ограничиваются рысканьем - людей арестовывают и отвозят на допросы в застенки - говорится в сообщении ГУР в Telegram.

По данным разведки, основанием для задержания может стать стать художественная книга, написанная украинским автором, желтые и синие цвета бытовых вещей в доме или любая мелочь, которая "в болезненном воображении оккупантов" вызывает подозрения.

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