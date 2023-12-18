Оккупанты используют физиогномистов во время обысков для подавления украинского сопротивления в Мелитополе - Федоров

Враг продолжает терроризировать украинцев на временно оккупированных территориях. В частности, в Мелитополе оккупанты следят за разговорами жителей города, а затем приходят к ним с обысками в компании физиогномистов. Об этом в эфире телемарафона рассказал мэр Мелитополя Иван Федоров, пишет УНН.

Примерно уже две недели недели враг со своими фсбшниками и росгвардейцами также применяют людей, которые умеют читать мимику. Они это делают, чтобы во время проверок понимать обманывает человек, не обманывает, или что на самом деле он чувствует - сказал Иван Федоров.

Детали

По мнению Федорова, таких "специалистов" враг, чтобы сильнее давить на жителей временно оккупированных территорий.

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По его словам, чтобы подавить сопротивление на ВОТ враг начал принимать и другие "нестандартные меры". В частности, фиксируют случаи подслушивания в общественных местах. А потом именно к тем жителям, в разговорах которых были услышаны проукраинские настроения, захватчики приходят с обысками вместе с физиогномистами.

Напомним,

Ранее Иван Федоров сообщал, что на оккупированных территориях сложилась катастрофическая ситуация со здравоохранением. Там присутствует дефицит качественных лекарств и современного оборудования, а также не хватает врачей.