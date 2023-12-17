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Украинское подполье организует параллельную систему медицинской помощи на оккупированных территориях - ЦНС

Киев  •  УНН

17 декабрь 2023, 13:49  •  19328 просмотра

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На оккупированных территориях не хватает более 3 тысяч врачей, а вся система здравоохранения переориентирована на обслуживание оккупационных сил. Поэтому украинское подполье должно организовывать параллельную систему оказания медицинской помощи.

На временно оккупированных территориях фиксируется серьезная нехватка кадров среди медицинского персонала. Об этом сообщает Центр национального сопротивления, пишет УНН.

По предварительным подсчетам на временно оккупированных территориях не хватает более трех тысяч медиков. Также сохраняется дефицит  лекарств. Ведь россияне полностью переориентировали медицинскую систему на ВОТ для обслуживания оккупационных войск

- говорится в сообщении.

Детали

Уточняется, что гражданские могут получить квалифицированную медицинскую помощь только при условии оформления всех российских документов. По данным ЦНС, такие действия оккупационных войск и российских администраций требуют от украинского подполья организации параллельной системы оказания медицинской помощи на дому или в приспособленных для этого помещениях медицинских пунктов учреждений. У ЦНС советуют людям сформировать запас медикаментов первой необходимости и усвоить базовые правила оказания первичной домедицинской помощи.

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Анастасия Рябоконь

Анастасия Рябоконь

Война
Українське підпілля організовує паралельну систему медичної допомогу на окупованих територіях – ЦНС
Ukrainian underground organizes a parallel system of medical care in the occupied territories - CNS
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Украинское подполье организует параллельную систему медицинской помощи на оккупированных территориях - ЦНС

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