Украинское подполье организует параллельную систему медицинской помощи на оккупированных территориях - ЦНС

На временно оккупированных территориях фиксируется серьезная нехватка кадров среди медицинского персонала. Об этом сообщает Центр национального сопротивления, пишет УНН.

По предварительным подсчетам на временно оккупированных территориях не хватает более трех тысяч медиков. Также сохраняется дефицит лекарств. Ведь россияне полностью переориентировали медицинскую систему на ВОТ для обслуживания оккупационных войск - говорится в сообщении.

Детали

Уточняется, что гражданские могут получить квалифицированную медицинскую помощь только при условии оформления всех российских документов. По данным ЦНС, такие действия оккупационных войск и российских администраций требуют от украинского подполья организации параллельной системы оказания медицинской помощи на дому или в приспособленных для этого помещениях медицинских пунктов учреждений. У ЦНС советуют людям сформировать запас медикаментов первой необходимости и усвоить базовые правила оказания первичной домедицинской помощи.

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