В Запорожье во время 25 обысков по делу о краже на 1,7 млн грн изъяли оружие и более 200 тысяч долларов
Киев • УНН
Правоохранители провели 25 обысков по делу о краже имущества на более чем 1,7 млн грн в Запорожье. Изъят арсенал оружия и более 200 тыс. долларов наличными.
Правоохранители провели 25 обысков по делу о краже имущества на сумму более 1,7 млн грн в Запорожье. В ходе следственных действий изъяли арсенал оружия, боеприпасы и более 200 тысяч долларов наличными. Трем лицам сообщили о подозрении. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, пишет УНН.
Детали
По данным следствия, в марте 2026 года группа лиц проникла в складское помещение в Запорожье и похитила имущество стоимостью более 1,7 млн грн.
В рамках расследования правоохранители одновременно провели 25 обысков. На одном из складов нашли похищенное имущество.
Также изъяли 12 пистолетов, 6 автоматов, 10 охотничьих ружей, 4 гранаты, боеприпасы, 1,6 млн грн, более 200 тыс. долларов США и 3 тыс. евро наличными.
Трем лицам сообщено о подозрении, двое из них суд уже взял под стражу. Правоохранители устанавливают происхождение оружия, средств и проверяют возможную причастность фигурантов к другим преступлениям.
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