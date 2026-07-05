В Запорожье в результате российского авиаудара погиб человек, девять пострадали
Киев • УНН
российские войска нанесли авиаудар по Запорожью, в результате чего погиб один человек. Ранения получили девять человек, среди них 14-летний парень и 89-летняя женщина.
Россияне снова атаковали Запорожье. В результате один человек погиб, еще девять получили ранения. Об этом сообщил в Telegram глава ОВА Иван Федоров, пишет УНН.
Детали
Он отметил, что две авиабомбы разрушили частные дома и повредили 35 квартир в многоэтажке. Возник пожар.
"Ранения получили девять человек. В том числе 14-летний парень и 89-летняя женщина. Всем пострадавшим оказывается необходимая помощь", - добавил Федоров.
В Запорожье в результате российской атаки пострадали двое полицейских05.07.26, 19:13 • 1094 просмотра