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В Запорожье в результате российского авиаудара погиб человек, девять пострадали

Киев • УНН

 • 430 просмотра

российские войска нанесли авиаудар по Запорожью, в результате чего погиб один человек. Ранения получили девять человек, среди них 14-летний парень и 89-летняя женщина.

В Запорожье в результате российского авиаудара погиб человек, девять пострадали

Россияне снова атаковали Запорожье. В результате один человек погиб, еще девять получили ранения. Об этом сообщил в Telegram глава ОВА Иван Федоров, пишет УНН.

Детали

Он отметил, что две авиабомбы разрушили частные дома и повредили 35 квартир в многоэтажке. Возник пожар.

"Ранения получили девять человек. В том числе 14-летний парень и 89-летняя женщина. Всем пострадавшим оказывается необходимая помощь", - добавил Федоров. 

В Запорожье в результате российской атаки пострадали двое полицейских05.07.26, 19:13 • 1094 просмотра

Ольга Розгон

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