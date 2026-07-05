В Запорожье в результате российской атаки пострадали двое полицейских
Киев • УНН
В результате удара по Запорожью повреждена многоэтажка. Двое полицейских госпитализированы, один в тяжелом состоянии.
В результате вражеского удара по Запорожью в воскресенье, 5 июля, повреждена многоэтажка. Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров, пишет УНН.
Детали
"Предварительно, есть пострадавшие", – написал Федоров в телеграм-канале,
Позже Федоров написал, что среди пострадавших в результате вражеской атаки на Запорожье двое полицейских.
Правоохранители госпитализированы. Состояние одного из них медики оценивают как тяжелое.
Атака рф на Запорожье 4 июля - повреждено 42 дома05.07.26, 08:34 • 11640 просмотров