Атака рф на Запорожье 4 июля - повреждено 42 дома
Киев • УНН
Повреждено 42 жилых дома, из них 7 многоквартирных и 35 частных, работы продолжаются в 5 районах города. Взрывная волна повредила окна, балконы и кровли зданий.
В пяти районах Запорожья продолжаются работы по ликвидации последствий после российской атаки 4 июля. В результате обстрела повреждены 42 жилых дома - 7 многоквартирных и 35 частных, а также нежилые здания. Об этом сообщает УНН со ссылкой на главу Запорожской ОВА Ивана Федорова.
Детали
Взрывная волна повредила окна, балконы и кровли вышеуказанных зданий. В то же время специалисты закрывают выбитые окна и устраняют последствия атаки.
По данным Федорова, по состоянию на утро 5 июля восстановительные работы были проведены в 5 многоквартирных домах, 12 домах частного сектора и нежилых зданиях.
Часть материалов уже передана людям для самостоятельного проведения работ
Напомним
В ночь на 4 июля российские оккупанты нанесли как минимум пять ударов по Запорожью. В результате атаки были повреждены многоквартирный дом и автостоянка, среди пострадавших - раненые.