В Запорожье полицейские потушили горящий грузовик. Об этом сообщает Патрульная полиция Украины, передает УНН.

Детали

Вчера ночью на дорожной станции патрульной полиции Запорожья было остановлено транспортное средство Mercedes Benz Atego, из грузового отделения которого виднелось задымление.

Используя огнетушитель и воду, патрульные успешно ликвидировали пламя. Пострадавших нет, а трагедии удалось избежать. Позже на место происшествия прибыли пожарные. Водитель грузовика поблагодарил инспекторов за оперативные действия.

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