В Запорожье четверо спасателей пострадали от удара дрона РФ

В Запорожском районе в результате дроновой атаки РФ пострадали четверо спасателей во время тушения природного пожара, сообщили в ГСЧС Украины во вторник, пишет УНН.

В Запорожском районе спасатели попали под вероломный российский удар БПЛА во время тушения пожара на открытой территории в одном из лесничеств. Четверо огнеборцев получили акубаротравмы и легкие осколочные ранения - сообщили в ГСЧС.

Как указано, им оказали необходимую медицинскую помощь.

"Россия продолжает уничтожать гражданскую инфраструктуру и сознательно охотиться на подразделения ГСЧС, нарушая все нормы международного гуманитарного права", - указали в ГСЧС.

Дополнение

По данным полиции Запорожья, за минувшие сутки на Запорожье в результате российских обстрелов 14 человек получили ранения, среди которых трое детей.

В результате атаки КАБами по городу Запорожье, по данным полиции, за минувшие сутки ранения получили семеро человек: пять женщин в возрасте от 52 до 86 лет и двое мужчин в возрасте от 53 до 85 лет. Вечером FPV-дрон ударил по магазину в одном из районов Запорожья. Ранения получили трое юношей в возрасте 12, 13 и 16 лет и 68-летняя женщина. Кроме того, вражеские дроны атаковали грузовые автомобили в городе и районе - ранены трое мужчин.