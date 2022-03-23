В Запорожской области российские оккупанты проникают в жилища мирных жителей и запугивают их

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"На территории Михайловской ОТГ Васильевского района в селе Бурчак, в ночь с 21.03.22 на 22.03.22 оккупационными подразделениями росгвардии во взаимодействии с сотрудниками ФСБ зафиксированы акты насильственного проникновения в дом почти всех гражданских жителей, после чего проводились обыски и проверялась и переписывалась количество охотничьего оружия и патронов к нему, а также данные о лицах, которые проживают в домах. Обыски проводились с физическим давлением, запугиванием граждан путем осуществления выстрелов в воздух. Во время обысков оккупанты искали лицо на букву "Ф", больше не каких данных при местных жителях лица не озвучивали", - говорится в сообщении.

Подобные обыски в таком же составе проводят в городе Токмак Пологовского района.

Оккупанты проводят обыски у проукраинских жителей города, некоторых граждан доставляют в Токмакский городской дом культуры для допросов.

Напомним

В Чернобыле российские оккупанты разграбили и уничтожили новейшую лабораторию стоимостью 6 млн евро.