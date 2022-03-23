В Запорізькій області російські окупанти проникають у помешкання мирних жителів та залякують їх
Київ • УНН
КИЇВ. 23 березня. УНН. Російські окупанти проникають в домівки місцевих мирних жителів у Бурчаку й Токмаку, проводять обшуки та залякують людей. Про це повідомляє УНН з посиланням на сторінку Командування південного угрупування військ у Facebook.
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"На території Михайлівської ОТГ Василівського району в с Бурчак, в ніч із 21.03.22 на 22.03.22 окупаційними підрозділами росгвардії у взаємодії з співробітниками ФСБ зафіксовано акти насильного проникнення в домівки майже всіх цивільних жителів, після чого проводилися обшуки та перевірялася й переписувалася кількість мисливської зброї та набоїв до неї, а також дані про осіб, які проживають в будинках. Обшуки проводилися з фізичним тиском, залякуванням громадян шляхом здійснення пострілів в повітря. Під час обшуків окупанти шукали особу на літеру "Ф", більше не яких даних при місцевих жителях особи не озвучували", - йдеться в повідомленні.
Подібні обшуки у такому ж складі проводять у місті Токмак Пологівського району.
Окупанти проводять обшуки у проукраїнських жителів міста, деяких громадян доставляють до Токмацького міського будинку культури для допитів.
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