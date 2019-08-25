В Запорожской области на воде погиб человек

Отдыхающие базы отдыха "Запорожец" извлекли из воды тело мужчины и позвонили в Службу спасения "101". На место происшествия выехал дежурный Кирилловского отдела полиции ГУ ЧП в Запорожской области

Личность погибшего устанавливается.

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины в Запорожской области к делу не присоединилась, однако обратилась к гражданам с просьбой быть осторожными и соблюдать правила поведения на водных объектах.

Напомним, что 23 августа от воды погиб пятилетний мальчик.