В Запорожской области на воде погиб человек
Киев • УНН
КИЕВ. 25 августа. УНН. Вчера, 24 августа, в Акимовском районе Запорожской области из воды вытащили тело мужчины без признаков жизни. Об этом сообщает со ссылкой на пресс служба ГСЧС области.
Отдыхающие базы отдыха "Запорожец" извлекли из воды тело мужчины и позвонили в Службу спасения "101". На место происшествия выехал дежурный Кирилловского отдела полиции ГУ ЧП в Запорожской области
Личность погибшего устанавливается.
Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины в Запорожской области к делу не присоединилась, однако обратилась к гражданам с просьбой быть осторожными и соблюдать правила поведения на водных объектах.
Напомним, что 23 августа от воды погиб пятилетний мальчик.