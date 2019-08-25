В Запорізькій області на воді загинула людина
Київ • УНН
КИЇВ. 25 серпня. УНН. Вчора, 24 серпня, в Якимівському районі Запорізької області з води витягнули тіло чоловіка без ознак життя. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу ДСНС області.
Відпочивальники бази відпочинку “Запорожець” витягнули з води тіло чоловіка та зателефонували до Служби порятунку “101”. На місце події виїхав черговий Кирилівського відділу поліції ГУ НП у Запорізькій області
Особа загиблого наразі встановлюється.
Державна служба з надзвичайних ситуацій України у Запорізькій області до справи не долучилась, проте звернулась до громадян, з проханням бути обережними та дотримуватись правил поведінки на водних об’єктах.
Нагадаємо, що 23 серпня від води загинув п’ятирічний хлопчик.