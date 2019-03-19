В Запорожской области Hummer столкнулся с маршруткой, есть пострадавший

"Сегодня около 09:00 утра, водитель автомобиля Hummer H2 двигаясь по улице независимой Украины на перекрестке с бульваром Парковым, по предварительной информации не предоставил дорогу пассажирскому автобусу № 89, который двигался по установленному маршруту и совершил с ним столкновение. В результате чего водитель маршрутного транспортного средства потерял управление, перевернулся и при этом повредил два припаркованных автомобиля", - говорится в сообщении.

Пассажира маршрутки доставили в больницу.

Напомним, в Лисичанске Луганской области в результате столкновения легкового автомобиля с маршруткой погибла женщина.



