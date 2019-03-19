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В Запорізькій області Hummer зіткнувся з маршруткою, є постраждалий

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 березня. УНН. Сьогодні, 19 березня, водій Hummer не дав дорогу маршрутці та скоїв з ним зіткнення, в результаті чого водій маршрутки не впорався з керуванням та перекинувся, пошкодивши два автомобілі. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу патрульної поліції Запорізької області.

В Запорізькій області Hummer зіткнувся з маршруткою, є постраждалий

“Сьогодні близько 09:00 години ранку, водій автомобіля Hummer H2 рухаючись вулицею Незалежної України на перехресті з бульваром Парковим, за попередньою інформацією не надав дорогу пасажирському автобусу № 89, який рухався по встановленому маршруту та скоїв з ним зіткнення. В результаті чого водій маршрутного транспортного засобу втратив керування, перекинувся та при цьому пошкодив два припарковані автомобілі”, — йдеться у повідомленні.

Пасажира маршрутки доставлено до лікарні.

Нагадаємо, у Лисичанську Луганської області в наслідок зіткнення легкового автомобіля з маршруткою загинула жінка.

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