В Закарпатье будут судить женщину за сексуальную эксплуатацию 13-летней дочери

Прокуроры Мукачевской окружной прокуратуры направили в суд обвинительный акт в отношении 32-летней женщины, которую обвиняют в сексуальной эксплуатации собственной малолетней дочери, изготовлении и распространении детской порнографии. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, пишет УНН.

Детали

По данным следствия, женщина зарегистрировала себя и 13-летнюю на тот момент дочь на сайте для видеостримов. Во время платных онлайн-трансляций она раздевала ребенка и заставляла ее участвовать в непристойных действиях перед камерой. За такие эфиры пользователи платформы перечисляли деньги на банковские счета семьи.

После разоблачения противоправных действий представители социальных служб изъяли всех детей из семьи. В настоящее время они находятся под опекой государства.

Женщине инкриминируют изготовление, распространение и сбыт детской порнографии, насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14 лет, а также вербовку малолетней с целью эксплуатации, совершенную ее матерью (ч. 3 ст. 301-1, ч. 4 ст. 153, ч. 3 ст. 149 УК Украины).

По ходатайству прокурора обвиняемая находится под стражей без права внесения залога.

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