В Полтавской области будут судить супругов за систематические пытки 10-летнего сына

В Полтавской области в суд направили обвинительный акт в отношении супругов из Кременчугского района. Родители регулярно били ребёнка, привязывали его верёвкой за шею к ножке стола и заставляли длительное время стоять на коленях на твёрдой поверхности. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, передаёт УНН.

Детали

По имеющейся информации, в Полтавской области прокуроры Глобинской окружной прокуратуры направили в суд обвинительный акт в отношении супругов из Кременчугского района, которые обвиняются в жестоком обращении со своим 10-летним сыном.

Следствие установило, что вечером 2 марта 2026 года отец руками и ногами нанёс многочисленные удары по голове и телу своему 10-летнему сыну. Когда ребёнок потерял сознание, он вызвал медиков. После избиения мальчик попал в больницу с тяжёлыми телесными повреждениями. Врачи, прибывшие по вызову, сообщили об инциденте правоохранителям - говорится в сообщении.

Кроме того, во время досудебного расследования правоохранители также установили, что над ребёнком систематически издевались.

В частности, родители регулярно били мальчика, а также привязывали его верёвкой за шею к ножке стола и заставляли длительное время стоять коленями на твёрдых шероховатых поверхностях. Отцу предъявлено обвинение в умышленном тяжком телесном повреждении и пытках (ч. 1 ст. 121, ч. 2 ст. 127 УК Украины), матери — в пытках (ч. 2 ст. 127 УК Украины) - говорится в сообщении.

В настоящее время супруги лишены родительских прав. Мужчина находится под стражей, а в отношении женщины действует домашний арест с возложением ограничительных мер, в частности прохождением программы для обидчиков.

Напомним

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