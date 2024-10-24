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В Южной Корее разрабатывают первый в мире танк на водороде: как будет работать

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Hyundai Rotem работает над созданием танка на водородном топливе для военных. Новый танк будет иметь стелс-возможности, автономное вождение и 130-мм пушку, его производство запланировано после 2040 года.

Южнокорейская компания Hyundai Rotem Co., специализирующаяся на оборонных технологиях, работает над созданием первого в мире танка на водородном топливе для военных, пишет Yonhap со ссылкой на источники в отрасли, передает УНН

Детали

По словам источников, в сотрудничестве с Агентством по оборонному развитию и другими исследовательскими институтами оборонных технологий Hyundai Rotem разрабатывает модель танка следующего поколения в рамках планов по модернизации основного боевого танка K2.

Этот новый танк, производство которого запланировано на период после 2040 года, будет оснащен водородными топливными элементами, которые заменят дизельный двигатель танка K2.

Это будет первый случай разработки танка, работающего на водороде.

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Водородные топливные элементы танка будут генерировать достаточно мощности для преодоления крутых склонов и сложной местности.

Кроме того, он будет иметь стелс-возможности, автономное вождение и беспилотное управление, а также 130-миллиметровую гладкоствольную пушку.

«Танк следующего поколения будет иметь более мощные возможности упреждающего удара с помощью системы управления огнем на основе искусственного интеллекта», - заявил представитель Hyundai Rotem.

Компания планирует сначала разработать гибридную модель, использующую дизельное топливо и электричество, а затем создать полноценный танк на водородном топливе.

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Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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