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У Південній Кореї розробляють перший у світі танк на водні: як працюватиме

Київ • УНН

 • 16184 перегляди

Hyundai Rotem працює над створенням танка на водневому паливі для військових. Новий танк матиме стелс-можливості, автономне водіння та 130-мм гармату, його виробництво заплановано після 2040 року.

У Південній Кореї розробляють перший у світі танк на водні: як працюватиме

Південнокорейська компанія Hyundai Rotem Co., що спеціалізується на оборонних технологіях, працює над створенням першого у світі танка на водневому паливі для військових, пише Yonhap із посиланням на джерела в галузі, передає УНН

Деталі

За словами джерел, у співпраці з Агентством з оборонного розвитку та іншими дослідницькими інститутами оборонних технологій Hyundai Rotem розробляє модель танка наступного покоління в рамках планів з модернізації основного бойового танка K2.

Цей новий танк, виробництво якого заплановано на період після 2040 року, буде оснащений водневими паливними елементами, які замінять дизельний двигун танка K2.

Це буде перший випадок розробки танка, що працює на водні.

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Водневі паливні елементи танка генеруватимуть достатньо потужності для подолання крутих схилів і складної місцевості.

Крім того, він матиме стелс-можливості, автономне водіння і безпілотне управління, а також 130-міліметрову гладкоствольну гармату.

"Танк наступного покоління матиме більш потужні можливості попереджувального удару за допомогою системи управління вогнем на основі штучного інтелекту", - заявив представник Hyundai Rotem.

Компанія планує спочатку розробити гібридну модель, що використовує дизельне паливо і електрику, а потім створити повноцінний танк на водневому паливі.

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Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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