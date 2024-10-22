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X змінила умови, щоб дозволити своєму ШІ навчатися на постах кожного

Київ • УНН

 • 16887 перегляди

X оновлює умови обслуговування, дозволяючи використовувати контент користувачів для навчання ШІ. Це викликає занепокоєння щодо конфіденційності та авторських прав, а можливість відмови від обміну даними стає невизначеною.

X змінила умови, щоб дозволити своєму ШІ навчатися на постах кожного

Соцмережа X оновлює умови обслуговування, дозволяючи використовувати контент користувачів для навчання ШІ, повідомляє CNN, пише УНН.

Деталі

Як зауважує видання, коли X представила свої нові умови обслуговування, які набирають чинності 15 листопада, користувачі швидко помітили одну зміну.

"Надсилаючи, публікуючи або демонструючи контент на або через сервіси, ви надаєте нам всесвітню, невиключну, безоплатну ліцензію на те, щоб зробити ваш контент доступним для решти світу", - ідеться в умовах обслуговування, які включають право аналізувати будь-який цей контент, "у тому числі, наприклад, для використання та навчання наших моделей машинного навчання та штучного інтелекту, чи то генеративні чи іншого типу".

По суті, продовжуючи використовувати платформу, користувачі погоджуються з тим, що X може використовувати дані для навчання своїх моделей ШІ.

Використання контенту для навчання ШІ стало серйозною проблемою з розвитком технологій. На X художники та інші творчі особи турбуються про те, що їхня робота використовується - не лише на X - для навчання комп'ютерів, які колись можуть повністю замінити людей-творців. Інші користувачі X кажуть, що стурбовані тим, що особисту інформацію в їх твітах можна використовувати таким чином. Деякі користувачі заявили на сайті, що вже почали видаляти свої фотографії зі своїх стрічок.

І якщо у користувачів виникнуть будь-які проблеми з цими умовами, вони можуть опинитися у федеральному суді. Відповідно до оновлення, усі суперечки, пов'язані з умовами, будуть передані до Окружного суду США по Північному округу Техасу або до державних судів округу Таррант у штаті Техас.

Умови X свідчать, що будь-які користувачі, які продовжать використовувати їх продукти або послуги 15 листопада або після цієї дати, погодяться з оновленими умовами.

Grok, чат-бот X на основі штучного інтелекту, вже опинився в центрі скандалу: від поширення неправдивої інформації про вибори 2024 року до створення жорстоких, наочних підроблених зображень відомих політиків. Компанії від Google до Microsoft також піддавалися критиці за часом дивні інструменти штучного інтелекту, що зовсім не відповідають дійсності.

До останнього оновлення умов обслуговування користувачі X могли відмовитися від обміну даними, перейшовши в "налаштування", а потім у "конфіденційність та безпеку". Під заголовком "обмін даними та персоналізація" є вкладка для "Grok", де користувачі можуть зняти прапорець, що дозволяє платформі використовувати їх дані для навчання ШІ.

Але неясно, чи прибирають нові умови обслуговування X цю можливість. 

Раніше X заявляла, що повідомлення з особистих облікових записів не будуть використовуватися для навчання Grok. Але формулювання щодо умов обслуговування не робить відмінностей між типами акаунтів.

Але тільки час покаже, чи зможете ви все ще відмовитися, попри нові умови. 

Google інвестує в ядерну енергію для підтримки розвитку штучного інтелекту15.10.24, 04:29 • 17017 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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