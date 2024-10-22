X изменила условия, чтобы позволить своему ИИ обучаться на постах каждого

Соцсеть X обновляет условия обслуживания, позволяя использовать контент пользователей для обучения ИИ, сообщает CNN, пишет УНН.

Детали

Как отмечает издание, когда X представила свои новые условия обслуживания, которые вступают в силу 15 ноября, пользователи быстро заметили одно изменение.

"Отправляя, публикуя или демонстрируя контент на или через сервисы, вы предоставляете нам всемирную, неисключительную, бесплатную лицензию на то, чтобы сделать ваш контент доступным для остального мира", - говорится в условиях обслуживания, которые включают право анализировать любой этот контент, "в том числе, например, для использования и обучения наших моделей машинного обучения и искусственного интеллекта, будь то генеративные или иного типа".

По сути, продолжая использовать платформу, пользователи соглашаются с тем, что X может использовать данные для обучения своих моделей ИИ.

Использование контента для обучения ИИ стало серьезной проблемой с развитием технологий. На X художники и другие творческие лица беспокоятся о том, что их работа используется - не только на X - для обучения компьютеров, которые когда-то могут полностью заменить людей-творцов. Другие пользователи X говорят, что обеспокоены тем, что личную информацию в их твитах можно использовать таким образом. Некоторые пользователи заявили на сайте, что уже начали удалять свои фотографии из своих лент.

И если у пользователей возникнут какие-либо проблемы с этими условиями, они могут оказаться в федеральном суде. Согласно обновлению, все споры, связанные с условиями, будут переданы в Окружной суд США по Северному округу Техаса или в государственные суды округа Таррант в штате Техас.

Условия X гласят, что любые пользователи, которые продолжат использовать их продукты или услуги 15 ноября или после этой даты, согласятся с обновленными условиями.

Grok, чат-бот X на основе искусственного интеллекта, уже оказался в центре скандала: от распространения ложной информации о выборах 2024 года до создания жестоких, наглядных поддельных изображений известных политиков. Компании от Google до Microsoft также подвергались критике за порой странные инструменты искусственного интеллекта, совершенно не соответствующие действительности.

До последнего обновления условий обслуживания пользователи X могли отказаться от обмена данными, перейдя в "настройки", а затем в "конфиденциальность и безопасность". Под заголовком "обмен данными и персонализация" есть вкладка для "Grok", где пользователи могут снять флажок, позволяющий платформе использовать их данные для обучения ИИ.

Но неясно, убирают ли новые условия обслуживания X эту возможность.

Ранее X заявляла, что сообщения из личных учетных записей не будут использоваться для обучения Grok. Но формулировка относительно условий обслуживания не делает различий между типами аккаунтов.

Но только время покажет, сможете ли вы все еще отказаться, несмотря на новые условия.

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