В Южной Корее четвертый день продолжаются ливни: 4 погибших, тысячи эвакуированных

В Южной Корее уже четвертый день подряд продолжаются ливневые дожди, в результате чего погибло по меньшей мере четыре человека, а более 7000 человек были вынуждены эвакуироваться из своих домов, пишет УНН со ссылкой на Yonhap.

Детали

Власти предупредили, что в течение дня может выпасть до 250 миллиметров дополнительных осадков, что вызывает беспокойство относительно дальнейших разрушений и жертв.

По состоянию на 6 утра по местному времени в субботу центральный штаб по вопросам стихийных бедствий и безопасности сообщил о четырех жертвах, в том числе двух в Сосане, провинция Южный Чхунчхон, и двух пропавших без вести в Кванджу.

Приказы об эвакуации были изданы для 7029 жителей из 4995 домохозяйств, более 2800 человек до сих пор не могут вернуться домой.

Ливневые дожди затопили дороги, вызвали оползни и затопили дома по всей стране.

Во многих регионах количество осадков за ночь оставалось чрезвычайно высоким.

В некоторых районах за последние четыре дня выпало более 40 процентов среднегодового количества осадков. В Сосане со среды по пятницу было зафиксировано 558,6 миллиметров осадков, что равно 45 процентам среднегодового количества осадков.

Всего зарегистрировано 729 случаев повреждения гражданской инфраструктуры, включая 388 затопленных дорог, 133 оползня и 57 обвалов речных сооружений. Повреждения частной собственности достигли 1014 случаев, включая 64 затопленных здания и 59 затопленных сельскохозяйственных угодий.

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