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П’ять серіалів про магічні пригоди: що подивитись цими вихідними
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У Південній Кореї четвертий день тривають зливи: 4 загиблих, тисячі евакуйованих

Київ • УНН

 • 984 перегляди

У Південній Кореї четвертий день тривають зливові дощі, що призвели до загибелі щонайменше чотирьох людей та евакуації понад 7000 жителів. Зафіксовано 729 випадків пошкодження цивільної інфраструктури та 1014 випадків пошкодження приватної власності.

У Південній Кореї четвертий день тривають зливи: 4 загиблих, тисячі евакуйованих

У Південній Кореї вже четвертий день поспіль тривають зливові дощі, у результаті чого загинуло щонайменше чотири людини, а понад 7000 людей були змушені евакуюватися зі своїх домівок, пише УНН з посиланням на Yonhap.

Деталі

Влада попередила, що протягом дня може випасти до 250 міліметрів додаткових опадів, що викликає занепокоєння щодо подальших руйнувань та жертв.

Станом на 6-ту ранку за місцевим часом у суботу центральний штаб з питань стихійних лих та безпеки повідомив про чотири жертви, зокрема дві у Сосані, провінція Південний Чхунчхон, та двох зниклих безвісти у Кванджу.

Накази про евакуацію були видані для 7029 жителів з 4995 домогосподарств, понад 2800 людей досі не можуть повернутися додому.

Зливові дощі затопили дороги, спричинили зсуви та затопили будинки по всій країні.

У багатьох регіонах кількість опадів за ніч залишалася надзвичайно високою.

У деяких районах за останні чотири дні випало понад 40 відсотків середньорічної кількості опадів. У Сосані з середи по п'ятницю було зафіксовано 558,6 міліметрів опадів, що дорівнює 45 відсоткам середньорічної кількості опадів.

Загалом зареєстровано 729 випадків пошкодження цивільної інфраструктури, включаючи 388 затоплених доріг, 133 зсуви та 57 обвалів річкових споруд. Пошкодження приватної власності досягли 1014 випадків, включаючи 64 затоплених будівлі та 59 затоплених сільськогосподарських угідь.

Повінь у Непалі забрала життя вже 9 людей, понад 20 зникли безвісти10.07.25, 10:12 • 1682 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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Південна Корея
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