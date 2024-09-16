В Южной Корее были спасены 8 человек после опрокидывания рыбацкой лодки
Киев • УНН
Береговая охрана Южной Кореи спасла 8 человек после опрокидывания рыбацкой лодки у западного побережья. Президент Юн Сук Йоль приказал мобилизовать все силы для проведения спасательной операции.
Восемь человек спасены после опрокидывания рыбацкой лодки у берегов Южной Кореи. Об этом сообщает Yonhap , передает УНН.
Детали
Береговая охрана Южной Кореи спасла восемь человек, которые оказались в воде после опрокидывания рыбацкой лодки у западного побережья страны.
Президент Юн Сук Йоль был проинформирован об инциденте и приказал руководству береговой охраны мобилизовать все возможные силы и ресурсы для проведения спасательной операции.
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