У Південній Кореї було врятовано 8 осіб після перекидання рибальського човна
Київ • УНН
Берегова охорона Південної Кореї врятувала 8 людей після перекидання рибальського човна біля західного узбережжя. Президент Юн Сук Йоль наказав мобілізувати всі сили для проведення рятувальної операції.
Вісім людей врятовано після перекидання рибальського човна біля берегів Південної Кореї. Про це повідомляє Yonhap , передає УНН.
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Берегова охорона Південної Кореї врятувала вісім людей, які опинилися у воді після перекидання рибальського човна біля західного узбережжя країни.
Президент Юн Сук Йоль був поінформований про інцидент і наказав керівництву берегової охорони мобілізувати всі можливі сили та ресурси для проведення рятувальної операції.
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