В Южной Корее бастующие врачи могут потерять медицинскую лицензию

В Южной Корее более 9 тысяч врачей прекратили работу в знак протеста. Если они не вернутся на работу до марта, их медицинская лицензия окажется под угрозой, предупреждает заместитель министра здравоохранения, пишет Yonhap, передает УНН.

Детали

Правительство заявило, что не будет привлекать врачей-стажеров к ответственности, если они вернутся на работу до четверга.

Хаос в больницах усугубляется тем, что к коллективным действиям присоединяются коллеги-врачи, которые пытаются компенсировать отсутствие врачей-стажеров в отпуске.

Дополнение

Южная Корея настаивает на увеличении количества первокурсников, чтобы решить проблему нехватки врачей, особенно в сельской местности и в основных областях медицины, таких как хирургия высокого риска, педиатрия, акушерство и неотложная медицина.

Врачи, однако, утверждают, что правительству следует сосредоточиться на их защите от исков о служебной халатности и улучшении компенсации, чтобы побудить больше врачей работать в таких непопулярных областях.

В Южной Корее происходит забастовка медперсонала из-за объявления реформы, направленной на изменение количества врачей