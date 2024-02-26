В Южной Корее бастующие врачи могут потерять медицинскую лицензию
Киев • УНН
Более 9000 южнокорейских врачей прекратили работу в знак протеста, но им грозит потеря медицинских лицензий, если они не вернутся к крайнему сроку, установленному заместителем министра здравоохранения в четверг.
В Южной Корее более 9 тысяч врачей прекратили работу в знак протеста. Если они не вернутся на работу до марта, их медицинская лицензия окажется под угрозой, предупреждает заместитель министра здравоохранения, пишет Yonhap, передает УНН.
Детали
Правительство заявило, что не будет привлекать врачей-стажеров к ответственности, если они вернутся на работу до четверга.
Хаос в больницах усугубляется тем, что к коллективным действиям присоединяются коллеги-врачи, которые пытаются компенсировать отсутствие врачей-стажеров в отпуске.
Дополнение
Южная Корея настаивает на увеличении количества первокурсников, чтобы решить проблему нехватки врачей, особенно в сельской местности и в основных областях медицины, таких как хирургия высокого риска, педиатрия, акушерство и неотложная медицина.
Врачи, однако, утверждают, что правительству следует сосредоточиться на их защите от исков о служебной халатности и улучшении компенсации, чтобы побудить больше врачей работать в таких непопулярных областях.
В Южной Корее происходит забастовка медперсонала из-за объявления реформы, направленной на изменение количества врачей23 февраля 2024, 09:16 • 20556 просмотров
В Южной Корее бастующие врачи могут потерять медицинскую лицензию
Более 9000 южнокорейских врачей прекратили работу в знак протеста, но им грозит потеря медицинских лицензий, если они не вернутся к крайнему сроку, установленному заместителем министра здравоохранения в четверг.
Spiegel: Европа по всему миру ищет боеприпасы для ВСУ
Европейцы ищут боеприпасы по всему миру, поскольку украинским военным нужно больше, чтобы продолжать борьбу, а американская помощь заблокирована в Конгрессе.
Эйфелеву башню снова открыли после 6-дневной забастовки
Эйфелева башня вновь открылась после шестидневного закрытия из-за забастовки рабочих, которые требовали лучшего ухода за памятником и более высоких зарплат, а ее оператор пообещал 380 миллионов евро на ремонт и переговоры о заработной плате.
День термоса, Всемирный день неторопливости. Что еще можно отметить 26 февраля
Сегодня, 26 февраля, отмечается событие посвященное одному из самых полезных изобретений в историю человечества - День термоса. В 1892 году шотландский ученый и изобретатель Джеймс Дьюар изобрел вакуумную колбу для хранения сжиженных газов. которая изначально не предназначалась для повседневного использования.
NBC News: В США политтехнолог-демократ признался в создании дипфейка Байдена
Стратег Демократической партии Стив Крамер признает, что создал фейковый голос президента Байдена, сгенерированный искусственным интеллектом, который призвал избирателей штата Нью-Гемпшир повлиять на местные партийные выборы.
Буданов был одним из офицеров украинского спецназа, которого готовило ЦРУ - The New York Times
Газета The New York Times сообщила, что Кирилл Буданов, нынешний руководитель Главного управления разведки Украины, был одним из украинских спецназовцев, подготовленных ЦРУ, и участвовал в дерзких операциях в тылу врага в Крыму.
В этом году Украина может собрать БМП, БТР и легкие пушки - Камышин
В этом году Украина может собирать БМП, БТР и легкие пушки вместе с немецкими и британскими компаниями, но финансирование закупки этого вооружения остается открытым вопросом, по словам министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Александра Камышина.
Услуги ветеранам будут предоставляться по принципу единого окна
Украинское правительство примет единый стандарт предоставления услуг ветеранам через единое окно, доступное на смартфоне, чтобы помочь ветеранам и их семьям адаптироваться к гражданской жизни после войны.
В Литве собрали более 8 млн евро для украинских военных
Литовцы собрали более 8 миллионов евро в рамках кампании по сбору средств на закупку средств безопасности, таких как приборы ночного видения и лазерные прицелы для украинских солдат.
Поражение Украины будет иметь разрушительные последствия для США - Чак Шумер
По словам лидера сенатского большинства Чака Шумера, если Украина проиграет войну России, это будет иметь разрушительные последствия для Соединенных Штатов.