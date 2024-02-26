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В Южной Корее бастующие врачи могут потерять медицинскую лицензию

В Южной Корее бастующие врачи могут потерять медицинскую лицензию

Киев  •  УНН

26 февраля 2024, 04:45  •  9947 просмотра

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Более 9000 южнокорейских врачей прекратили работу в знак протеста, но им грозит потеря медицинских лицензий, если они не вернутся к крайнему сроку, установленному заместителем министра здравоохранения в четверг.

В Южной Корее более 9 тысяч врачей прекратили работу в знак протеста. Если они не вернутся на работу до марта, их медицинская лицензия окажется под угрозой, предупреждает заместитель министра здравоохранения, пишет Yonhap, передает УНН.

Детали

Правительство заявило, что не будет привлекать врачей-стажеров к ответственности, если они вернутся на работу до четверга.

Хаос в больницах усугубляется тем, что к коллективным действиям присоединяются коллеги-врачи, которые пытаются компенсировать отсутствие врачей-стажеров в отпуске.

Дополнение

Южная Корея настаивает на увеличении количества первокурсников, чтобы решить проблему нехватки врачей, особенно в сельской местности и в основных областях медицины, таких как хирургия высокого риска, педиатрия, акушерство и неотложная медицина.

Врачи, однако, утверждают, что правительству следует сосредоточиться на их защите от исков о служебной халатности и улучшении компенсации, чтобы побудить больше врачей работать в таких непопулярных областях.

В Южной Корее происходит забастовка медперсонала из-за объявления реформы, направленной на изменение количества врачей23 февраля 2024, 09:16 • 20556 просмотров

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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У Південній Кореї лікарі, які страйкують, можуть втратити медичну ліцензію
In South Korea, doctors on strike may lose their medical license
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В Южной Корее бастующие врачи могут потерять медицинскую лицензию

Более 9000 южнокорейских врачей прекратили работу в знак протеста, но им грозит потеря медицинских лицензий, если они не вернутся к крайнему сроку, установленному заместителем министра здравоохранения в четверг.

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В Южной Корее бастующие врачи могут потерять медицинскую лицензию

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Стратег Демократической партии Стив Крамер признает, что создал фейковый голос президента Байдена, сгенерированный искусственным интеллектом, который призвал избирателей штата Нью-Гемпшир повлиять на местные партийные выборы.

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Газета The New York Times сообщила, что Кирилл Буданов, нынешний руководитель Главного управления разведки Украины, был одним из украинских спецназовцев, подготовленных ЦРУ, и участвовал в дерзких операциях в тылу врага в Крыму.

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Поражение Украины будет иметь разрушительные последствия для США - Чак Шумер

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