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The Guardian

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У Південній Кореї лікарі, які страйкують, можуть втратити медичну ліцензію

Київ • УНН

 • 26590 перегляди

Понад 9000 південнокорейських лікарів припинили роботу на знак протесту, але їм загрожує втрата медичних ліцензій, якщо вони не повернуться до крайнього терміну, встановленого заступником міністра охорони здоров'я у четвер.

У Південній Кореї лікарі, які страйкують, можуть втратити медичну ліцензію

У Південній Кореї понад 9 тисяч лікарів припинили роботу на знак протесту. Якщо вони не повернуться на роботу до березня, їхні медична ліцензія опиниться під загрозою, попереджає заступник міністра охорони здоров’я, пише Yonhap, передає УНН.

Деталі

Уряд заявив, що не притягуватиме лікарів-стажистів до відповідальності, якщо вони повернуться на роботу до четверга.

Хаос у лікарнях посилюється тим, що до колективних дій приєднуються колеги-лікарі, які намагаються компенсувати відсутність лікарів-стажистів у відпустці.

Доповнення

Південна Корея наполягає на збільшенні кількості першокурсників, щоб вирішити проблему нестачі лікарів, особливо в сільській місцевості та в основних сферах медицини, таких як хірургія високого ризику, педіатрія, акушерство та невідкладна медицина.

Лікарі, однак, стверджують, що уряду слід зосередитися на їхньому захисті від позовів про службову недбалість і покращенні компенсації, щоб спонукати більше лікарів працювати в таких непопулярних областях.

У Південній Кореї відбувається страйк медперсоналу через оголошення реформи, спрямованої на зміну кількості лікарів23.02.24, 11:16 • 23189 переглядiв

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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