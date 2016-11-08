В.Ющенко, вероятно, напишет диктант единства, но частно - спикер
Киев • УНН
КИЕВ. 8 ноября. УНН. Не исключено, что Президент Украины (2005-2010 гг.) Виктор Ющенко будет писать Радиодиктант национального единства, но частным образом. Об этом в комментарии УНН сообщила пресс-секретарь Ющенко Ирина Ванникова.
"Возможно (В.Ющенко - ред.) будет писать, но частно", - сказала И.Ванникова.
Как сообщал УНН, вице-премьер-министр Украины Вячеслав Кириленко примет участие в Радиодиктанте национального единства ко Дню украинской письменности и языка, который начнется завтра в 11:30 на Первом канале Украинского радио.
Зато пока неизвестно, будут ли участвовать другие министры в написании радиодиктанта.
Также радиодиктант ко Дню украинской письменности и языка, который пройдет в пресс-центре Украинского радио, писать: писатели - Василий Шкляр, Борис Гуменюк, Андрей Курков, Любко Дереш, музыканты группы KOZAK SYSTEM, Татьяна Пискарева, Жанна Боднарук и многие другие.
Радиодиктант традиционно пройдет на Первом канале Украинского радио, который будет диктовать доцент Киевского университета им. Б. Гринченко, автор учебников и пособий по украинскому языку Александр Авраменко.
Напомним, День украинской письменности и языка - праздник, который ежегодно отмечается в Украине 9 ноября. По православному календарю - это день памяти Преподобного Нестора-Летописца - последователя творцов славянской письменности Кирилла и Мефодия.