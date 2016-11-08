В.Ющенко, імовірно, напише диктант єдності, але приватно - речник
Київ • УНН
КИЇВ. 8 листопада. УНН. Не виключено, що Президент України (2005-2010 рр.) Віктор Ющенко писатиме Радіодиктант національної єдності, але приватним чином. Про це у коментарі УНН повідомила прес-секретар В.Ющенка Ірина Ваннікова.
"Можливо (В.Ющенко - ред.) писатиме, але приватно", - сказала І.Ваннікова.
Як повідомляв УНН, Віце-прем’єр-міністр України В’ячеслав Кириленко візьме участь у Радіодиктанті національної єдності до Дня української писемності та мови, який розпочнеться завтра об 11:30 на Першому каналі Українського радіо.
Натомість наразі невідомо, чи братимуть участь інші міністри у написанні радіодиктанту.
Також радіодиктант до Дня української писемності та мови, який відбуватиметься у прес-центрі Українського радіо, писатимуть: письменники - Василь Шкляр, Борис Гуменюк, Андрій Курков, Любко Дереш, музиканти гурту KOZAK SYSTEM, Тетяна Піскарьова, Жанна Боднарук та багато інших.
Радіодиктант традиційно відбуватиметься на Першому каналі Українського радіо, який диктуватиме доцент Київського університету ім. Б.Грінченка, автор підручників і посібників із української мови Олександр Авраменко.
Нагадаємо, День української писемності та мови — свято, яке щороку відзначається в Україні 9 листопада. За православним календарем — це день вшанування пам'яті Преподобного Нестора-Літописця — послідовника творців слов'янської писемності Кирила і Мефодія.