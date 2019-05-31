В Евросоюзе хотят ослабить запрет на использование ГМО
Киев • УНН
КИЕВ. 31 мая. УНН. Четырнадцать стран ЕС сформировали коалицию, которая выступает за ослабление правил, ограничивающих разработку и использование генетически модифицированных организмов (ГМО) в сельском хозяйстве, передает УНН со ссылкой на euractiv.com.
Члены коалиции напоминают, что в сельском хозяйстве Евросоюза с 2001 года практически полностью запрещено использование технологий, позволяющих редактировать геном растений. Из-за возможных негативных последствий для здоровья людей.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Российских производителей обязали указывать наличие ГМО в продуктах
В то же время, по мнению министерства сельского хозяйства Нидерландов, эти запреты устарели, потому что технологии ушли далеко вперед. В частности, ученые научились редактировать небольшие участки ДНК, подобно тому, как это происходит в процессе селекции растений.
"С помощью этих новшеств можно использовать меньше удобрений и пестицидов, которые вредят биоразнообразию. Например, можно сделать растения более устойчивыми к засухе или снизить их "привлекательность" для вредителей", - говорится в сообщении.
Коалицию возглавили Нидерланды и Ирландия. При этом, некоторые европейские страны не поддерживают ослабление запрета на использование любых способов редактирования генома в сельском хозяйстве. Среди них — Польша и Италия.
Напомним, что в Украине депутаты проголосовали за законопроект, который предусматривает новые правила маркировки продуктов питания.
Кроме прочего, документ значительно ужесточает ответственность производителей за обман покупателей путем нанесения на упаковку недостоверных данных о товаре.
Отныне такое нарушение может обойтись украинскому предпринимателю в 100 тыс. грн.
Также напомним, по оценкам экспертов, продовольственный рынок Украины переполнен фальсифицированными товарами. Депутат Сергей Тригубенко убежден, что не последнюю роль в этом сыграл мораторий на проверки бизнеса, который действовал в Украине с 2014 года.