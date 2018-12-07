Украинских производителей будут наказывать за обман потребителя по-европейски

"Этот документ имеет целью защитить права украинских покупателей. Наказывать будут за любой обман потребителя: за реализацию пищевых продуктов, маркировка которых не соответствует законодательству, за введение потребителя в заблуждение путем предоставления неточной, недостоверной и непонятной для потребителей информации о пищевом продукте. Одним словом - Закон предусматривает комплексное урегулирование всех вопросов, связанных с предоставлением покупателям информации о пищевых продуктах", - отметил Бакуменко.

При этом, количество подзаконных актов, необходимых для внедрения Закона, является минимальным, добавил Бакуменко.

"С такой практикой принимаются законы в ЕС", - сказал он.

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Среди основных новелл проекта Закона нардеп отметить следующие:

- размер обязательной информации на маркировке должен быть не менее 1,2 мм для стандартных упаковок;

- регламентация требований о предоставлении информации о аллергенах (выделение шрифтом, стилем или цветом в перечне ингредиентов);

- введение единых требований к предоставлению информации о пищевых продуктах, продажа которых осуществляется дистанционным способом;

- требование к предоставлению информации об использованных в пищевом продукте рафинированных масел или жирах растительного происхождения (в частности, пальмовое масло);

- предоставление потребителю информации о том, подвергался ли пищевой продукт замораживанию/оттаиванию;

- применение нового для Украины подхода к обозначению сроков годности пищевого продукта в зависимости от того, является ли пищевой продукт скоропортящимся в связи с микробиологическими свойствами.

"Потребители пищевых продуктов, к которым принадлежим все мы, смогут выбирать для себя такие продукты, которые наиболее им подходят, особенно из соображений охраны здоровья, экономических, экологических, социальных и этических соображений, и иметь защиту от мошеннических и обманчивых практик", - резюмировал нардеп.

Напомним, 6 декабря, Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект №8450 "Об информации для потребителей пищевых продуктов".

Согласно документу, обман покупателя отныне может обойтись украинскому предпринимателю в 100 тыс. грн.

Также напомним, по оценкам экспертов, продовольственный рынок Украины переполнен фальсифицированными товарами.

Депутат Сергей Тригубенко убежден, что не последнюю роль в этом сыграл мораторий на проверки бизнеса, который действовал в Украине с 2014 года.