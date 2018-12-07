Українських виробників каратимуть за обман споживача по-європейськи
Київ • УНН
КИЇВ. 7 грудня. УНН. За недостовірну інформацію на упаковці українських підприємців відтепер каратимуть гривнею. Про це у коментарі УНН розповів народний депутат Олександр Бакуменко, коментуючи прийняття законопроекту №8450 “Про інформацію для споживачів харчових продуктів”.
"Цей документ має на меті захистити права українських покупців. Карати будуть за будь-який обман споживача: за реалізацію харчових продуктів, маркування яких не відповідає законодавству, за введення споживача в оману шляхом надання неточної, недостовірної та незрозумілої для споживачів інформації про харчовий продукт. Одним словом - Закон передбачає комплексне врегулювання усіх питань, пов'язаних з наданням покупцям інформації про харчові продукти", - зазначив Бакуменко.
При цьому, кількість підзаконних актів, необхідних для впровадження Закону, є мінімальною, додав Бакуменко.
"За такою практикою приймаються закони у ЄС", - сказав він.
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Серед основних новел проекту Закону нардеп відзначити наступні:
- розмір обов’язкової інформації на маркуванні має бути не менше 1,2 мм для стандартних упаковок;
- регламентація вимог щодо надання інформації про алергени (виділення шрифтом, стилем або кольором у переліку інгредієнтів);
- запровадження однакових вимог до надання інформації про харчові продукти, продаж яких здійснюється дистанційним способом;
- вимога до надання інформації про використані у харчовому продукті рафіновані олії або жири рослинного походження (зокрема, пальмову олію);
- надання споживачеві інформації стосовно того, чи піддавався харчовий продукт заморожуванню/розморожуванню;
- застосування нового для України підходу до позначення термінів придатності харчового продукту в залежності від того, чи є харчовий продукт швидкопсувним у зв’язку з мікробіологічними властивостями.
"Споживачі харчових продуктів, до яких належимо усі ми, зможуть обирати для себе такі продукти, які найбільш їм підходять, особливо з міркувань охорони здоров’я, економічних, екологічних, соціальних та етичних міркувань, та матимуть захист від шахрайських та оманних практик", - резюмував нардеп.
Нагадаємо, 6 грудня, Верховна Рада ухвалила в другому читанні та в цілому законопроект №8450 “Про інформацію для споживачів харчових продуктів”.
Згідно з документом, обман покупця відтепер може обійтися українському підприємцеві в 100 тис. грн.
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