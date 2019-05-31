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В Євросоюзі хочуть послабити заборону на використання ГМО

В Євросоюзі хочуть послабити заборону на використання ГМО

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 травня. УНН. Чотирнадцять країн ЄС сформували коаліцію, яка виступає за послаблення правил, що обмежують розробку і використання генетично модифікованих організмів (ГМО) в сільському господарстві, передає УНН з посиланням на euractiv.com.

Члени коаліції нагадують, що в сільському господарстві Євросоюзу з 2001 року практично повністю заборонено використання технологій, що дозволяють редагувати геном рослин. Через можливих негативних наслідків для здоров'я людей.

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У той же час, на думку міністерства сільського господарства Нідерландів, ці заборони застаріли, тому що технології пішли далеко вперед. Зокрема, вчені навчилися редагувати невеликі ділянки ДНК, подібно до того, як це відбувається в процесі селекції рослин.

"За допомогою цих нововведень можна використовувати менше добрив і пестицидів, які шкодять біорізноманіттю. Наприклад, можна зробити рослини більш стійкими до посухи або знизити їх "привабливість" для шкідників", - йдеться в повідомленні.

Коаліцію очолили Нідерланди та Ірландія. При цьому, деякі європейські країни не підтримують ослаблення заборони на використання будь-яких способів редагування генома в сільському господарстві. Серед них - Польща та Італія.

Нагадаємо, що в Україні депутати проголосували за законопроект, який передбачає нові правила маркування продуктів харчування.

Крім іншого, документ значно посилює відповідальність виробників за обман покупців шляхом нанесення на упаковку недостовірних даних про товар.

Відтепер таке порушення може обійтися українському підприємцеві в 100 тис. грн.

Також нагадаємо, за оцінками експертів, продовольчий ринок України переповнений фальсифікованими товарами. Депутат Сергій Тригубенко переконаний, що не останню роль в цьому зіграв мораторій на перевірки бізнесу, який діяв в Україні з 2014 року.

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