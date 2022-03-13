В Европарламенте требуют от РФ освободить похищенного украинского журналиста Батурина

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"Мы, члены Европейского Парламента, в самых категорических выражениях осуждаем похищение российскими оккупантами журналиста Олега Батурина в городе Каховка в Украине. Европейский Парламент требует немедленно отпустить Олега Батурина и всех недавно похищенных лиц", - говорится в заявлении.

"Мы также призываем международное сообщество к поддержке данного требования в отношении всех похищенных журналистов и граждан в Украине. Полная ответственность за эти жестокие преступления лежит на Российской Федерации", - резюмировали политики.

Участники заявления, депутаты Европейского парламента:

1. Петраш Ауштрявичюс, партия "Обновление Европы"

2. Виола Фон Крамон-Таубадель, партия "Зеленые"

3. Юозас Олекас, партия "Социалисты"

4. Михаэль Галлер, партия "Европейская народная партия"

5. Рамона Виктория Стругариу "Обновление Европы"

И народный депутат Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе.

Напомним

В Каховке, в Херсонской области, в субботу вечером пропал местный журналист Олег Батурин. По словам жены Батурина, примерно в 16:00 ему позвонил знакомый и предложил встретиться у автостанции неподалеку от дома журналиста. В 16:30 он пошел на встречу, оставив дома телефон и документы.

"Обещал вернуться через 20 минут, но не вернулся", — рассказала она.