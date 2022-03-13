В Европарламенте требуют от РФ освободить похищенного украинского журналиста Батурина
Киев • УНН
КИЕВ. 13 марта. УНН. Депутаты Европейского парламента выступили с заявлением в которой возлагают ответственность за похищение украинского журналиста Олега Батурина в городе Каховка на Россию и требуют освободить его, передает УНН.
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"Мы, члены Европейского Парламента, в самых категорических выражениях осуждаем похищение российскими оккупантами журналиста Олега Батурина в городе Каховка в Украине. Европейский Парламент требует немедленно отпустить Олега Батурина и всех недавно похищенных лиц", - говорится в заявлении.
"Мы также призываем международное сообщество к поддержке данного требования в отношении всех похищенных журналистов и граждан в Украине. Полная ответственность за эти жестокие преступления лежит на Российской Федерации", - резюмировали политики.
Участники заявления, депутаты Европейского парламента:
1. Петраш Ауштрявичюс, партия "Обновление Европы"
2. Виола Фон Крамон-Таубадель, партия "Зеленые"
3. Юозас Олекас, партия "Социалисты"
4. Михаэль Галлер, партия "Европейская народная партия"
5. Рамона Виктория Стругариу "Обновление Европы"
И народный депутат Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе.
Напомним
В Каховке, в Херсонской области, в субботу вечером пропал местный журналист Олег Батурин. По словам жены Батурина, примерно в 16:00 ему позвонил знакомый и предложил встретиться у автостанции неподалеку от дома журналиста. В 16:30 он пошел на встречу, оставив дома телефон и документы.
"Обещал вернуться через 20 минут, но не вернулся", — рассказала она.