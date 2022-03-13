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НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів
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НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів

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В Європарламенті вимагають від РФ звільнити викраденого українського журналіста Батуріна

В Європарламенті вимагають від РФ звільнити викраденого українського журналіста Батуріна

Київ • УНН

 • 83378 перегляди

КИЇВ. 13 березня. УНН. Депутати Європейського парламенту виступили із заявою в якій покладають відповідальність за викрадення українського журналіста Олега Батуріна в місті Каховка на Росію та вимагають звільнити його, передає УНН.

Цитата

"Ми, члени Європейського Парламенту, у найбільш категоричних висловах засуджуємо викрадення російськими окупантами журналіста Олега Батурина у місті Каховка в Україні. Європейський Парламент вимагає негайно відпустити Олега Батурина та всіх нещодавно викрадених осіб", - йдеться в заяві.

"Ми також закликаємо міжнародну спільноту до підтримки даної вимоги щодо всіх викрадених журналістів та громадян в Україні. Повна відповідальність за ці жорстокі злочини лежить на Російській Федерації", - резюмували політики.

Учасники заяви, депутати Європейського парламенту:

1. Петраш Ауштрявічюс, партія "Оновлення Європи"

2. Віола Фон Крамон-Таубадель, партія "Зелені"

3. Юозас Олекас, партія "Соціалісти"

4. Міхаель Галлер, партія "Європейська народна партія"

5. Рамона Вікторія Стругаріу, "Оновлення Європи"

Та народна депутатка України Іванна Климпуш-Цинцадзе.

Нагадаємо 

У Каховці, в Херсонській області, у суботу ввечері зник місцевий журналіст Олег Батурин. За словами дружини Батурина, приблизно о 16:00 йому зателефонував знайомий і запропонував зустрітися біля автостанції неподалік будинку журналіста. О 16:30 він пішов на зустріч, залишивши вдома телефон та документи.

"Обіцяв повернутися через 20 хвилин, але не повернувся", — розповіла вона.

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