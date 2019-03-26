В Европарламенте состоятся дебаты, посвященные российской оккупации Крыма

"Сильный сигнал в поддержку Украины - ведь Крым это Украина", - поздравили дебаты в украинской миссии при ЕС.

Украинские дипломаты также отметили, что во время дебатов будет сделано заявление Высокого представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Фредерики Могерини.

Как сообщал УНН, 15 марта Совет Безопасности ООН провел заседание в формате Арріі, посвященное пятой годовщине российской оккупации Крыма.