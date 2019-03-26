В Європарламенті відбудуться дебати, присвячені російській окупації Криму
Київ • УНН
КИЇВ. 26 березня. УНН. Сьогодні о 21:30 за брюссельським часом (22:30 за Києвом) у Страсбурзі в Європейському парламенті відбудуться дебати, присвячені 5-м роковинам окупації Росією Криму. Про це йдеться в оприлюдненому розкладі на сайті Європарламенту, передає УНН.
“Сильний сигнал на підтримку України — адже Крим це Україна”, — привітали дебати в українській місії при ЄС.
Українські дипломати також зазначили, що під час дебатів буде виголошена заява Високого представника ЄС із закордонних справ і політики безпеки Фредеріки Могеріні.
Як повідомляв УНН, 15 березня Рада Безпеки ООН провела засідання в форматі Арріі, присвячене п’ятій річниці російської окупації Криму.