В ЕС заявили, что Украина может получить членство в Евросоюзе до 2029 года

Украина сможет стать членом Европейского Союза в течение пяти следующих лет, если выполнит все необходимые условия. Об этом заявил еврокомиссар по вопросам добрососедства и расширения Оливер Варгеи пишет Deutsche Welle, передает УНН.

Детали

Во время брифинга по случаю презентации отчета о расширении ЕС Варгеи заверил, что до конца десятилетия Украина может присоединиться к Евросоюзу.

По его словам, для Украины, Молдовы и стран Западных Балкан создали дополнительные инструменты, чтобы «помочь им ускорить проведение реформ».

Эти инструменты называются «План роста», «План Украины», в зависимости от страны. И с помощью этого плана мы сделали возможным для Западных Балкан, Молдовы, а также для Украины завершить реформы, чтобы все подготовить и стать членом ЕС до конца следующего мандата Европейской Комиссии (то есть 2029 года - ред.) - сказал Варгеи.

Напомним,

Еврокомиссия одобрила ежегодный Пакет расширения с оценкой прогресса Украины на пути в ЕС. При условии выполнения всех требований, переговоры по кластерам могут начаться в 2025 году.