В ЕС обеспокоены потерей доверия к САП в Украине
Киев • УНН
КИЕВ. 9 ноября. УНН. В Евросоюзе обеспокоены потерей доверия к Специализированной антикоррупционной прокуратуре в Украине. Об этом во время пресс-конференции в Киеве сказал Еврокомиссар Йоханнес Хан, передает корреспондент УНН.
"Я очень обеспокоен потерей доверия к Специализированному антикоррупционному прокурору (Назару Холодницкому - ред.), которого обвинили в серьезных нарушениях правил этики, но он все еще остается в офисе. Я настоятельно советую украинской власти принять необходимые меры, чтобы восстановить доверие", - подчеркнул еврокомиссар.
Добавим, в Украине с визитом находится еврокомиссар Йоханнес Хан, который имеет целью обсудить с украинскими лидерами прогресс в реформах.
Как сообщал УНН, в марте в СМИ появилась информация, что в кабинете руководителя САП Назара Холодницкого нашли "прослушку" - аппарат, который якобы был прикреплен к аквариуму у стола антикоррупционного прокурора. В медиа были сообщения, что "прослушку" якобы могли установить сотрудники НАБУ с согласия Генпрокурора.
Позже Генпрокурор Луценко заявил, что ГПУ и НАБУ действительно проводят следственные действия относительно Холодницкого.
Напомним, 19 сентября в Киеве возле больницы "Охматдет" произошла стычка между спецназовцами НАБУ и сотрудниками САП.
Напомним, 23 сентября Национальное антикоррупционное бюро сообщило, что начало служебное расследование относительно противостояния с САП.