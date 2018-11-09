В ЄС занепокоєні втратою довіри до САП в Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 9 листопада. УНН. У Євросоюзі занепокоєні втратою довіри до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури в Україні. Про це під час прес-конференції в Києві сказав Єврокомісар Йоханнес Ган, передає кореспондент УНН.
“Я дуже занепокоєний втратою довіри до Спеціалізованого антикорупційного прокурора (Назара Холодницького — ред.), якого звинуватили в серйозних порушеннях правил етики, але він все ще залишається в офісі. Я настійно раджу українській владі прийняти необхідні міри, щоб відновити довіру”, — наголосив єврокомісар.
Додамо, в Україні з візитом перебуває єврокомісар Йоганнес Ган, який має на меті обговорити з українськими лідерами прогрес у реформах.
Як повідомляв УНН, у березні у ЗМІ з'явилася інформація, що в кабінеті керівника САП Назара Холодницького знайшли "прослушку" - апарат, який нібито був прикріплений до акваріума біля столу антикорупційного прокурора. У медіа були повідомлення, що "прослуховування" нібито могли встановити співробітники НАБУ за згодою Генпрокурора.
Пізніше Генпрокурор Луценко заявив, що ГПУ і НАБУ дійсно проводять слідчі дії щодо Холодницького.
Нагадаємо, 19 вересня у Києві біля лікарні “Охмадит” сталася сутичка між спецпризначенцями НАБУ та співробітниками САП
Нагадаємо, 23 вересня Національне антикорупційне бюро повідомило, що розпочало службове розслідування щодо протистояння із САП.