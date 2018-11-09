В ЄС занепокоєні втратою довіри до САП в Україні

КИЇВ. 9 листопада. УНН. У Євросоюзі занепокоєні втратою довіри до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури в Україні. Про це під час прес-конференції в Києві сказав Єврокомісар Йоханнес Ган, передає кореспондент УНН.