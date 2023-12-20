В ЕС согласовали реформу об ужесточении правил приема мигрантов - СМИ
Киев • УНН
ЕС согласовал реформу, которая вводит более строгие правила предоставления убежища, включая ускоренные процедуры и немедленную депортацию для заявителей, которые не получили убежища.
Европейский Союз согласовал новые, более жесткие правила предоставления убежища, чтобы несколько сдержать массовую миграцию. Об этом сообщили Тагеѕсһау, передает УНН.
Детали
Европейский парламент и страны-члены ЕС достигли согласия относительно комплексной реформы политики ЕС по предоставлению убежища и миграции. Она предусматривает введение более строгих правил и механизмов, чтобы уменьшить наплыв мигрантов.
Согласно реформе, граждане стран, заявки из которых в ЕС одобряются менее чем в 20% случаев будут задерживать на границе. После этого просьба о предоставлении убежища должна быть рассмотрена непосредственно на месте в течение двенадцати недель по ускоренной процедуре. Каждого, кто не имеет оснований для получения помощи, будут немедленно депортировать.
Напомним
Французские законодатели вчера достигли предварительного соглашения по спорному законопроекту об иммиграции, принятие которого крайне важно для президента Эмманюэля Макрона.
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В ЕС согласовали реформу об ужесточении правил приема мигрантов - СМИ
ЕС согласовал реформу, которая вводит более строгие правила предоставления убежища, включая ускоренные процедуры и немедленную депортацию для заявителей, которые не получили убежища.
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