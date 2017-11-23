В ЕС прокомментировали затягивание согласования декларации саммита Восточного партнерства
Киев • УНН
КИЕВ. 23 ноября. УНН. В Европейской комиссии уверены, что завтра участникам саммита Восточного партнерства удастся достичь соглашения и подписать итоговую декларацию. Об этом в четверг сказал комиссар Евросоюза по вопросам расширения и политики добрососедства Йоханнес Хан, передает УНН со ссылкой на APA.
"Могу сказать, что мы не только достигнем соглашения, но и подпишем завтра днем итоговую декларацию", - отметил он.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Венгрия намерена внести языковой вопрос в декларацию саммита Восточного партнерства
Коснувшись затягивания согласования итоговой декларации саммита Восточного партнерства, Й.Хан сказал, что специфика саммитов такова, что "итоговая декларация обсуждается до последнего момента".
"Мы подпишем итоговую декларацию. Это удовлетворит всех, и будет соответствовать интересам 28 государств-членов ЕС, а также 6 стран Восточного партнерства", - отметил он.
Напомним, П.Порошенко полетел на саммит Восточного партнерства.