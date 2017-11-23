В ЕС прокомментировали затягивание согласования декларации саммита Восточного партнерства

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Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 5368 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"
13:18 • 14369 просмотра

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
13:14 • 15278 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления
11:17 • 88899 просмотра

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11:14 • 80321 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 92158 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 121566 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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10 марта, 18:32 • 115834 просмотра

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Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 146703 просмотра

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 107448 просмотра

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В ЕС прокомментировали затягивание согласования декларации саммита Восточного партнерства

В ЕС прокомментировали затягивание согласования декларации саммита Восточного партнерства

Киев  •  УНН

 • 16951 просмотра

КИЕВ. 23 ноября. УНН. В Европейской комиссии уверены, что завтра участникам саммита Восточного партнерства удастся достичь соглашения и подписать итоговую декларацию. Об этом в четверг сказал комиссар Евросоюза по вопросам расширения и политики добрососедства Йоханнес Хан, передает УНН со ссылкой на APA.

"Могу сказать, что мы не только достигнем соглашения, но и подпишем завтра днем итоговую декларацию", - отметил он.

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Коснувшись затягивания согласования итоговой декларации саммита Восточного партнерства, Й.Хан сказал, что специфика саммитов такова, что "итоговая декларация обсуждается до последнего момента".

"Мы подпишем итоговую декларацию. Это удовлетворит всех, и будет соответствовать интересам 28 государств-членов ЕС, а также 6 стран Восточного партнерства", - отметил он.

Напомним, П.Порошенко полетел на саммит Восточного партнерства.

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