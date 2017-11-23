В ЕС прокомментировали затягивание согласования декларации саммита Восточного партнерства

"Могу сказать, что мы не только достигнем соглашения, но и подпишем завтра днем итоговую декларацию", - отметил он.

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Коснувшись затягивания согласования итоговой декларации саммита Восточного партнерства, Й.Хан сказал, что специфика саммитов такова, что "итоговая декларация обсуждается до последнего момента".

"Мы подпишем итоговую декларацию. Это удовлетворит всех, и будет соответствовать интересам 28 государств-членов ЕС, а также 6 стран Восточного партнерства", - отметил он.

Напомним, П.Порошенко полетел на саммит Восточного партнерства.