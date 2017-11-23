В ЄС прокоментували затягування узгодження декларації саміту Східного партнерства

"Можу сказати, що ми не лише досягнемо домовленості, а й підпишемо завтра вдень підсумкову декларацію", - зазначив він.

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Торкнувшись затягування узгодження підсумкової декларації саміту Східного партнерства, Й.Хан сказав, що специфіка самітів така, що "підсумкова декларація обговорюється до останнього моменту".

"Ми підпишемо підсумкову декларацію. Це задовольнить всіх, і буде відповідати інтересам 28 держав-членів ЄС, а також 6 країн Східного партнерства", - зазначив він.

Нагадаємо, П.Порошенко полетів на саміт Східного партнерства.