В ЕС прокомментировали отказ Лукашенко ехать на самит Восточного партенрства
Киев • УНН
КИЕВ. 23 ноября. УНН. Еврокомиссар по вопросам переговоров о расширении и европейской политики соседства Йоханесс Хан прокомментировал решение Александра Лукашенко не ехать на саммит Восточного партенрства в Брюссель, передает УНН.
"Страну приглашают на самом высоком уровне. И, насколько я понимаю, либо президент, либо премьер-министр являются наивысшими представителями страны в зарубежных поездках. Беларусь приняла решение направить на мероприятие министра иностранных дел...Нет никаких негативных чувств или отношения из-за того, что не приедет президент Лукашенко", - отметил Хан.
Еврокомиссар отметил, что имеет хорошие отношение с главой МИД Беларуси, а также добавил, что отношения с Беларусью улучшаются. Кроме того Хан отметил, что идея ЕС не состоит в том, что присоединить к себе как можно больше стран.
"Мы активно не продвигаем расширение, но мы хотим укреплять связи с нашими соседями", - подчеркнул он.
Напомним, Лукашенко не поедет на саммит Восточного партнерства.