В ЕС прокомментировали отказ Лукашенко ехать на самит Восточного партенрства

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Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 5357 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"
13:18 • 14351 просмотра

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
13:14 • 15260 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления
11:17 • 88899 просмотра

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11:14 • 80321 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 92158 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 121564 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 115834 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 146702 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 107448 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

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Дети без ограничений: как в Броварах адаптируют школы и детские сады для особых учеников

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В ЕС прокомментировали отказ Лукашенко ехать на самит Восточного партенрства

В ЕС прокомментировали отказ Лукашенко ехать на самит Восточного партенрства

Киев  •  УНН

 • 11005 просмотра

КИЕВ. 23 ноября. УНН. Еврокомиссар по вопросам переговоров о расширении и европейской политики соседства Йоханесс Хан прокомментировал решение Александра Лукашенко не ехать на саммит Восточного партенрства в Брюссель, передает УНН

"Страну приглашают на самом высоком уровне. И, насколько я понимаю, либо президент, либо премьер-министр являются наивысшими представителями страны в зарубежных поездках. Беларусь приняла решение направить на мероприятие министра иностранных дел...Нет никаких негативных чувств или отношения из-за того, что не приедет президент Лукашенко", - отметил Хан.

Еврокомиссар отметил, что имеет хорошие отношение с главой МИД Беларуси, а также добавил, что отношения с Беларусью улучшаются. Кроме того Хан отметил, что идея ЕС не состоит в том, что присоединить к себе как можно больше стран.

"Мы активно не продвигаем расширение, но мы хотим укреплять связи с нашими соседями", - подчеркнул он.

Напомним, Лукашенко не поедет на саммит Восточного партнерства.

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