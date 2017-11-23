В ЕС прокомментировали отказ Лукашенко ехать на самит Восточного партенрства

"Страну приглашают на самом высоком уровне. И, насколько я понимаю, либо президент, либо премьер-министр являются наивысшими представителями страны в зарубежных поездках. Беларусь приняла решение направить на мероприятие министра иностранных дел...Нет никаких негативных чувств или отношения из-за того, что не приедет президент Лукашенко", - отметил Хан.

Еврокомиссар отметил, что имеет хорошие отношение с главой МИД Беларуси, а также добавил, что отношения с Беларусью улучшаются. Кроме того Хан отметил, что идея ЕС не состоит в том, что присоединить к себе как можно больше стран.

"Мы активно не продвигаем расширение, но мы хотим укреплять связи с нашими соседями", - подчеркнул он.

Напомним, Лукашенко не поедет на саммит Восточного партнерства.