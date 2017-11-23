В ЄС прокоментували відмову Лукашенка їхати на саміт Східного партнерства

"Країну запрошують на найвищому рівні. І, наскільки я розумію, або президент, або прем'єр-міністр є найвищими представниками країни в зарубіжних поїздках. Білорусь прийняла рішення направити на захід міністра закордонних справ ... Немає жодних негативних почуттів або відносини з-за того, що не приїде президент Лукашенко , - зазначив Хан.

Єврокомісар зазначив, що має гарні стосунки з главою МЗС Білорусі, а також додав, що відносини з Білоруссю поліпшуються. Крім того Хан зазначив, що ідея ЄС не перебуває в тому, що приєднати до себе якомога більше країн.

"Ми активно не просуваємо розширення (ЄС-ред.), але ми хочемо зміцнювати зв'язки з нашими сусідами", - підкреслив він.

Нагадаємо, Лукашенко не поїде на саміт Східного партнерства.