В ЕС призвали к ускорению военной помощи Украине

В Европейском Союзе подчеркивают критическую важность ускоренных поставок военного оборудования, включая боеприпасы, ракеты, ПВО, артиллерию и беспилотники, для удовлетворения насущных потребностей Украины, а также приветствуют продвижение с целью имплементации Фонда помощи Украине и в вопросе потенциального использования обездвиженных активов россии. Об этом говорится в выводах сегодняшнего заседания Совета ЕС по безопасности и обороне блока, пишет УНН.

Совет ЕС подчеркивает критическую важность ускоренных и интенсифицированных поставок военного оборудования на основе срочных потребностей Украины, в частности боеприпасов, особенно для артиллерии, ракет, противовоздушной обороны и артиллерийских систем, а также беспилотных летательных аппаратов, продолжая при этом реагировать на средне- и долгосрочные потребности Украины. Он приветствует недавние инициативы государств-членов по этому поводу и будет продолжать стимулировать дальнейшие поставки. Совет ЕС призывает государства-члены также продолжать использовать Европейское оборонное агентство (EDA) и рамочные контракты "ведущих стран", чтобы срочно доставить Украине больше боеприпасов и ракет - сказано в выводах.

При этом Совет ЕС отметил, что недавно созданный Фонд помощи Украине (UAF), как часть Европейского фонда мира (EPF), "и в дальнейшем будет руководствоваться постоянно меняющимися срочными потребностями Вооруженных Сил Украины".

"Совет ЕС приветствует прогресс в принятии дополнительных правовых актов с целью имплементации Фонда помощи Украине и других мер помощи в рамках EPF в соответствии с правилами имплементации EPF. Совет ЕС также приветствует прогресс в разработке проектов правовых актов по направлению чрезвычайных поступлений от обездвиженных активов россии в пользу Украины, в частности с целью удовлетворения ее наиболее неотложных военных потребностей, в частности через EPF", - отмечается в выводах.

В ЕС нацелены на подписание обязательств по безопасности перед Украиной до конца июня