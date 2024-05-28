В ЕС призвали к ускорению военной помощи Украине

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Суд сегодня планирует избрать меру пресечения экс-заместителю главы Офиса Президента Смирнову
  •  37362 просмотра

Суд сегодня планирует избрать меру пресечения экс-заместителю главы Офиса Президента Смирнову

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На платформе Brave1 зарегистрировано уже более 1,8 тыс. defense tech разработок
  •  41714 просмотра

На платформе Brave1 зарегистрировано уже более 1,8 тыс. defense tech разработок

Эксклюзив
Бизнесмены Гроза и Науменко заставили экс-директора зернового терминала "Олимпекс" работать с подсанкционным Альпериным
  •  52994 просмотра

Бизнесмены Гроза и Науменко заставили экс-директора зернового терминала "Олимпекс" работать с подсанкционным Альпериным

Эксклюзив
В "Украинской молочной компании" не считают себя виновными в уничтожении дороги, по которой скорая едва довезла пожилую женщину до больницы
  •  63188 просмотра

В "Украинской молочной компании" не считают себя виновными в уничтожении дороги, по которой скорая едва довезла пожилую женщину до больницы

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В САП не смогли уточнить, какой землей завладел экс-министр агрополитики Сольский
  •  65576 просмотра

В САП не смогли уточнить, какой землей завладел экс-министр агрополитики Сольский

Эксклюзив
"Разыгрывать жизнь и смерть - это безумие": военный эксперт об идее Гетманцева проводить лотереи по бронировани
  •  70303 просмотра

"Разыгрывать жизнь и смерть - это безумие": военный эксперт об идее Гетманцева проводить лотереи по бронировани

Эксклюзив
НАБУ не тем занимается - нардеп о земельных сделках в стране
  •  91303 просмотра

НАБУ не тем занимается - нардеп о земельных сделках в стране

Эксклюзив
От ветрянки у взрослых до тяжелых форм ботулизма: профессор Голубовская рассказала о ситуации с инфекционными заболеваниями в стране
  •  109393 просмотра

От ветрянки у взрослых до тяжелых форм ботулизма: профессор Голубовская рассказала о ситуации с инфекционными заболеваниями в стране

От крышевания "песчаной мафии" до дела сливов с НАБУ: кто такой Георгий Биркадзе
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От крышевания "песчаной мафии" до дела сливов с НАБУ: кто такой Георгий Биркадзе

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Новые иностранные инвесторы опасаются вкладывать средства в украинский бизнес - заместитель бизнес - омбудсмена
27 мая 2024, 11:30  •  107287 просмотра

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27 мая 2024, 07:14  •  157883 просмотра
"Серый" экспорт зерна на терминале "Олимпекс". Что известно

"Серый" экспорт зерна на терминале "Олимпекс". Что известно
Эксклюзив

27 мая 2024, 06:59  •  154567 просмотра

В ЕС призвали к ускорению военной помощи Украине

В Европейском Союзе подчеркивают критическую важность ускоренных поставок военного оборудования, включая боеприпасы, ракеты, ПВО, артиллерию и беспилотники, для удовлетворения насущных потребностей Украины, а также приветствует продвижение с целью имплементации Фонда помощи Украине и в вопросе потенциального использования обездвиженных активов России.

Война •   •  7919 просмотра
В ЕС призвали к ускорению военной помощи Украине

В Черкасской области сбили два вражеских БПЛА. Есть повреждения

В Черкасской области были сбиты два вражеских беспилотника, повлекшие повреждение дома и возгорание сухой травы. Противовоздушная оборона продолжает вести огонь по третьему "шахеду".

Война •   •  6616 просмотра
В Черкасской области сбили два вражеских БПЛА. Есть повреждения

россияне сбросили на Донецкую область полуторатонную авиационную бомбу: ранены три человека, среди них ребенок

28 мая российские войска сбросили авиабомбу на поселок Алексеево-Дружковка Донецкой области, в результате чего были ранены 3 человека, повреждены около 100 домов и почти полностью разрушены 3 дома.

Общество •   •  6871 просмотра
россияне сбросили на Донецкую область полуторатонную авиационную бомбу: ранены три человека, среди них ребенок

В Румынии задержали двух мужчин за нападение на пограничника во время незаконного пересечения границы

Представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко, подтвердил, что румынские правоохранители задержали двух украинцев, которые незаконно пересекли границу и могут быть причастны к нападению на пограничника на Закарпатье.

Криминал и ЧП •   •  6060 просмотра
В Румынии задержали двух мужчин за нападение на пограничника во время незаконного пересечения границы

Генштаб: враг особенно активен на Покровском направлении, с начала суток там зафиксировано уже 15 столкновений

Особенно активен противник на Покровском направлении - с начала суток там зафиксировано 15 боевых столкновений, пять из которых до сих пор продолжаются.

Война •   •  7594 просмотра
Генштаб: враг особенно активен на Покровском направлении, с начала суток там зафиксировано уже 15 столкновений

Африканцы по 2200 долларов: рф активизирует рекрутинг наемников для войны против Украины

россия значительно активизировала кампанию по вербовке иностранных наемников из стран Центральной Африки, в частности Руанды, Бурунди, Конго и Уганды, для участия в войне против Украины, предлагая им денежные выплаты, ежемесячное денежное содержание, медицинское страхование и российские паспорта.

Война •   •  8370 просмотра
Африканцы по 2200 долларов: рф активизирует рекрутинг наемников для войны против Украины

В ЕС нацелены на подписание обязательств по безопасности перед Украиной до конца июня

ЕС намерен подписать с Украиной обязательства в сфере безопасности до конца июня, чтобы обеспечить долгосрочную поддержку обороноспособности Украины и сдерживание от будущей агрессии.

политика •   •  10728 просмотра
В ЕС нацелены на подписание обязательств по безопасности перед Украиной до конца июня

Китай призывает прекратить нападения на гражданские суда в Красном море

Китай призывает обеспечить безопасность судоходства в регионе Красного моря и прекратить конфликт в Газе, чтобы предотвратить дальнейшую гуманитарную катастрофу и региональную напряженность.

Новости Мира •   •  8783 просмотра
Китай призывает прекратить нападения на гражданские суда в Красном море

На Житомирщине разоблачили масштабные нарушения по утилизации опасных медицинских отходов

В Житомирской области нескольких предпринимателей подозревают в незаконной утилизации опасных медицинских отходов из учреждений здравоохранения без надлежащих мощностей и мест хранения, что нарушает санитарные нормы и создает угрозу распространения инфекционных заболеваний.

Криминал и ЧП •   •  8127 просмотра
На Житомирщине разоблачили масштабные нарушения по утилизации опасных медицинских отходов

Мошенники от имени Харьковской ОВА распространяют информацию о фейковых сборах на ВСУ

Харьковская областная военная администрация предупредила о распространении неизвестными лицами ложной информации от имени Харьковской ОВА относительно сборов для Вооруженных Сил Украины и заявила, что никаких таких документов не рассылала.

Война •   •  10918 просмотра
Мошенники от имени Харьковской ОВА распространяют информацию о фейковых сборах на ВСУ