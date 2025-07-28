В ЕС приветствовали подписание закона об усовершенствовании работы АРМА

Посол Европейского Союза в Украине Катарина Матернова приветствовала принятие и подписание закона об усилении институциональной способности Национального агентства по розыску и менеджменту активов (АРМА). Об этом дипломат написала в соцсети X, пишет УНН.

Приветствуем принятие и подписание закона об АРМА. Конкретный шаг к более эффективному управлению активами и общественному доверию – в соответствии с обязательствами по Украинскому фонду на первый квартал - отметила Матернова.

Напомним

27 июля Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, дающий старт масштабной реформе АРМА, которая предусматривает изменения в управлении активами и усиление контроля. Этот шаг открывает путь к получению Украиной 600 миллионов евро финансовой помощи от ЕС.