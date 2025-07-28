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В ЕС приветствовали подписание закона об усовершенствовании работы АРМА

Киев • УНН

 • 914 просмотра

Посол ЕС в Украине Катарина Матернова приветствовала подписание закона об усилении институциональной способности АРМА. Этот шаг соответствует обязательствам по Украинскому фонду и открывает путь к получению Украиной 600 миллионов евро помощи от ЕС.

В ЕС приветствовали подписание закона об усовершенствовании работы АРМА

Посол Европейского Союза в Украине Катарина Матернова приветствовала принятие и подписание закона об усилении институциональной способности Национального агентства по розыску и менеджменту активов (АРМА). Об этом дипломат написала в соцсети X, пишет УНН.

Приветствуем принятие и подписание закона об АРМА. Конкретный шаг к более эффективному управлению активами и общественному доверию – в соответствии с обязательствами по Украинскому фонду на первый квартал

- отметила Матернова.

Напомним

27 июля Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, дающий старт масштабной реформе АРМА, которая предусматривает изменения в управлении активами и усиление контроля. Этот шаг открывает путь к получению Украиной 600 миллионов евро финансовой помощи от ЕС.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

Экономикаполитика
Европейский Союз
Владимир Зеленский
Украина
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