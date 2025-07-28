У ЄС привітали підписання закону про вдосконалення роботи АРМА
Київ • УНН
Посол ЄС в Україні Катаріна Матернова привітала підписання закону про посилення інституційної спроможності АРМА. Цей крок відповідає зобов’язанням щодо Українського фонду та відкриває шлях до отримання Україною 600 мільйонів євро допомоги від ЄС.
Посол Європейського Союзу в Україні Катаріна Матернова привітала ухвалення і підписання закону про посилення інституційної спроможності Національного агентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА). Про це дипломатка написала у соцмережі X, пише УНН.
Вітаємо прийняття та підписання закону про АРМА. Конкретний крок до ефективнішого управління активами та суспільної довіри – відповідно до зобов’язань щодо Українського фонду на перший квартал
Нагадаємо
27 липня Президент України Володимир Зеленський підписав закон, що дає старт масштабній реформі АРМА, яка передбачає зміни в управлінні активами та посилення контролю. Цей крок відкриває шлях до отримання Україною 600 мільйонів євро фінансової допомоги від ЄС.