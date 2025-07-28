У ЄС привітали підписання закону про вдосконалення роботи АРМА

Посол Європейського Союзу в Україні Катаріна Матернова привітала ухвалення і підписання закону про посилення інституційної спроможності Національного агентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА). Про це дипломатка написала у соцмережі X, пише УНН.

Вітаємо прийняття та підписання закону про АРМА. Конкретний крок до ефективнішого управління активами та суспільної довіри – відповідно до зобов’язань щодо Українського фонду на перший квартал - зазначила Матернова.

Нагадаємо

27 липня Президент України Володимир Зеленський підписав закон, що дає старт масштабній реформі АРМА, яка передбачає зміни в управлінні активами та посилення контролю. Цей крок відкриває шлях до отримання Україною 600 мільйонів євро фінансової допомоги від ЄС.